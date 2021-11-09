RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Moderna запросила дозвіл в ЄС на вакцинацію дітей віком від 6 до 11 років

Автор: Сергій Пишкін

Moderna Inc запросила дозвіл у Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) на використання вакцини проти коронавірусу у дітей віком від 6 до 11 років. Водночас декілька країни призупинили використання відповідним препарату для людей віком молодше 30 років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

В липні поточного року в ЄС дозволили застосування Moderna в якості вакцини для дітей віком від 12 до 17 років. Водночас декілька країни, в тому числі й Швеція - призупинили використання препарату через рідкісний побічний ефект.

Виробник ліків вже запросив дозвіл в США у червні й досі очікує на рішення Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США.

"Це наша перша заявка на використання нашої вакцини в цій віковій групі", - заявив виконавчий директор Moderna Стефан Бансель.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзКоронавірусВакцинація