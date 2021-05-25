Moderna заявила о безопасности своей COVID-вакцины для подростков

Так, анализы крови у подростков показали, что вакцина вызвала иммунный ответ, эквивалентный ранее полученным результатам у взрослых.

Первоначальные наблюдения показали, что ни один из детей, получивших вакцину, не заболел Covid-19 через 14 дней после приема второй дозы. Четверо детей, получавших плацебо, дали положительный результат на коронавирус. Однако в компании заявляют, что это , что "соответствует 100% эффективности вакцины".

Компания также проверила, насколько эффективна вакцина после всего лишь одной дозы. Результаты показывают, что вакцина была эффективна на 93% после одной дозы при профилактике легких случаев COVID-19, включающих только один симптом коронавирусной болезни вместо двух или более симптомов.

Компания заявила, что вакцина "в целом хорошо переносится", и что никаких серьезных проблем с безопасностью выявлено не было.

Вакцина Moderna уже разрешена для использования людям в возрасте от 18 лет и старше. После того, как Moderna запросит у FDA разрешение на экстренное использование вакцины для подростков, агентство рассмотрит данные, представленные компанией и может разрешить использование вакцины.