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Moderna заявила о безопасности своей COVID-вакцины для подростков

Автор: РБК-Украина

Компания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса безопасна и эффективна для подростков. Исследование провели среди 3732 детей в возрасте от 12 до 17 лет в США.

Об этом сообщает CNN.

Так, анализы крови у подростков показали, что вакцина вызвала иммунный ответ, эквивалентный ранее полученным результатам у взрослых.

Первоначальные наблюдения показали, что ни один из детей, получивших вакцину, не заболел Covid-19 через 14 дней после приема второй дозы. Четверо детей, получавших плацебо, дали положительный результат на коронавирус. Однако в компании заявляют, что это , что "соответствует 100% эффективности вакцины".

Компания также проверила, насколько эффективна вакцина после всего лишь одной дозы. Результаты показывают, что вакцина была эффективна на 93% после одной дозы при профилактике легких случаев COVID-19, включающих только один симптом коронавирусной болезни вместо двух или более симптомов.

Компания заявила, что вакцина "в целом хорошо переносится", и что никаких серьезных проблем с безопасностью выявлено не было.

Вакцина Moderna уже разрешена для использования людям в возрасте от 18 лет и старше. После того, как Moderna запросит у FDA разрешение на экстренное использование вакцины для подростков, агентство рассмотрит данные, представленные компанией и может разрешить использование вакцины.

Ранее сообщалось, что вакцины против коронавируса с использованием технологии мРНК, такие как Pfizer-BioNTech и Moderna, вероятно, способны "нейтрализовать" индийский вариант COVID-19 (B.1.617).

Напомним, Всемирная организация здравоохранения включила COVID-вакцину Moderna в список рекомендованных для использования при экстренных ситуациях.

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