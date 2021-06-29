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В Moderna заявили о вероятной эффективности их вакцины против коронавируса "Дельта"

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Индия, Вторник 29 июня 2021 19:15
В Moderna заявили о вероятной эффективности их вакцины против коронавируса "Дельта" Фото: в Moderna заявили о вероятной эффективности вакцины против коронавируса "Дельта" (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Вакцина против COVID-19 компании Moderna производила нейтрализующие антитела против новых вариантов коронавируса, включая вариант Delta. Такие данные зафиксированы в ходе лабораторных исследований.

Об этом Moderna сообщила 29 июня, передает Reuters.

Исследования проводили на сыворотке крови от восьми участников, полученной через неделю после того, как они получили вторую дозу вакцины на раннем этапе исследования.

Вакцинация дала антитела против всех вариантов, включая дополнительные бета-версии варианта, впервые обнаруженного в Южной Африке, и три варианта, впервые обнаруженных в Индии.

Однако анализ показал умеренное снижение нейтрализующих антител против некоторых новых вариантов, включая Delta, Kappa и Gamma.

"Эти новые данные подбадривают и подкрепляют нашу веру в то, что вакцина Moderna против COVID-19 должна оставаться защитой против новых выявленных вариантов", - заявил руководитель Moderna Стефан Бансель.

Напомним, Индия 29 июня разрешила экстренное использование вакцины против COVID-19 от компании Moderna. Страна пытается активизировать процесс вакцинации после рекордной вспышки инфекции и роста уровня смертности.

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