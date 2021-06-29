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В Moderna заявили про ймовірну ефективність їхньої вакцини проти коронавірусу "Дельта"

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Індія, Вівторок 29 червня 2021 19:15
В Moderna заявили про ймовірну ефективність їхньої вакцини проти коронавірусу "Дельта" Фото: в Moderna заявили про ймовірну ефективність вакцини проти коронавірусу "Дельта" (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Вакцина проти COVID-19 компанії Moderna виробляла нейтралізуючі антитіла проти нових варіантів коронавірусу, включаючи варіант Delta. Такі дані зафіксовані в ході лабораторних досліджень.

Про це Moderna повідомила 29 червня, передає Reuters.

Дослідження проводили на сироватці крові від восьми учасників, отриманої через тиждень після того, як вони отримали другу дозу вакцини на ранньому етапі дослідження.

Вакцинація дала антитіла проти всіх варіантів, включаючи додаткові бета-версії варіанту, вперше виявленого в Південній Африці, та три варіанти, вперше виявлені в Індії.

Однак аналіз показав помірне зменшення нейтралізуючих антитіл проти деяких нових варіантів, включаючи Delta, Kappa та Gamma.

"Ці нові дані підбадьорюють і підкріплюють нашу віру в те, що вакцина Moderna проти COVID-19 повинна залишатися захистом проти нових виявлених варіантів", - заявив керівник Moderna Стефан Бансель.

Нагадаємо, Індія 29 червня дозволила екстрене використання вакцини проти COVID-19 від компанії Moderna. Країна намагається активізувати процес вакцинації після рекордного спалаху інфекції та зростання рівня смертності.

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