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Могли завезти с полуфабрикатами: Китай выдвинул теорию относительно вспышки COVID в Ухане

Автор: Сергей Пышкин

Специалисты Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний Китая выдвинули теорию, что коронавирус мог попасть на территорию Уханя вместе с полуфабрикатами. Ученые призывают ВОЗ проверить соответствующую версию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Global Times.

Специалисты центра провели сравнение информации о заболевших коронавирусом людей с образцами, которые были собраны на упаковках полуфабрикатов. Согласно результатам, заболевание могло попасть в Китай из другой страны или же другого района КНР.

Отмечается, что летом 2020 года в городе Далянь произошла локальная вспышка коронавируса среди сотрудников компании, которая занимается торговлей морепродуктами. Уже в октябре того же года, специалисты Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний КНР отметили, что заболевание могло попасть на территорию Уханя из-за импорта продуктовых товаров.

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