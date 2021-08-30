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Могли завезти з напівфабрикатами: Китай висунув теорію щодо спалаху COVID в Ухані

Автор: Сергій Пишкін

Фахівці Центру з контролю і запобігання масових захворювань Китаю висунули теорію, що коронавірус міг потрапити на територію Уханю разом з напівфабрикатами. Вчені закликають ВООЗ перевірити відповідну версію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Global Times.

Фахівці центру провели порівняння інформації щодо хворих на коронавірус людей зі зразками, які були зібрані на упаковках напівфабрикатів. Відповідно до результатів, захворювання могло потрапити до Китаю з іншої країни або ж іншого району КНР.

Зазначається, що влітку 2020 року у місті Далянь відбувся локальний спалах коронавірусу серед співробітників компанії, яка займається торгівлею морепродуктів. Вже в жовтні того ж року, спеціалісти Центру з контролю і запобігання масових захворювань КНР відзначили, що захворювання могло потрапити на територію Уханю через імпорт продуктових товарів.

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КоронавірусКитай