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Могут ли вакцинированные от COVID заболеть штаммом "Дельта": ответ Минздрава

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Киев, Четверг 15 июля 2021 10:06
Могут ли вакцинированные от COVID заболеть штаммом "Дельта": ответ Минздрава Фото: могут ли вакцинированные от COVID заболеть штаммом "Дельта" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Среди полностью иммунизированных от коронавируса инфицирование штаммом "Дельта" наблюдается у малого количества людей. Большинство из них не попадает в больницу.

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, это не более 8% из всех, кто имел две дозы прививки, заболел и был госпитализирован.

"В этой ситуации просматривается определенный оптимизм. Болеет небольшое количество людей, получивших полный комплекс прививок против COVID-19. Но еще более оптимистичным является то, что достаточно малое количество из тех, кто был вакцинирован и заболел, попадает в больницу",- отметил Ляшко.

Он отметил, что вакцина, которая сегодня используется и признана Всемирной организацией здравоохранения, предотвращает среднее и тяжелое течение болезни.

"Это плюс и для людей, и для системы здравоохранения, поскольку не заполняются реанимации, не загружаются кровати с кислородом. И это позволяет даже при высоких цифрах регистрации случаев COVID-19 спокойно функционировать системам здравоохранения и оказывать медицинскую помощь тем нуждающимся, независимо от того, это инфекционная болезнь, не инфекционная",- добавил Ляшко.

Напомним, Минздрав готовится к распространению в Украине штамма коронавируса "Дельта".

Добавим, что заболевание новым штаммом коронавируса "Дельта" подтвердили у двух жителей Закарпатья, которые недавно вернулись из России.

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