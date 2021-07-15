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Чи можуть вакциновані від COVID захворіти штамом "Дельта": відповідь МОЗ

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Київ, Четвер 15 липня 2021 10:06
Чи можуть вакциновані від COVID захворіти штамом "Дельта": відповідь МОЗ Фото: чи можуть вакциновані від COVID захворіти штамом "Дельта" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Серед повністю імунізованих від коронавірусу інфікування штамом "Дельта" спостерігається у невеликої кількості людей. Більшість з них не потрапляє до лікарні.

Про це глава МОЗ Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, це не більше 8% з усіх тих, хто мав дві дози щеплень, захворів і був госпіталізований.

"У цій ситуації проглядається певний оптимізм. Хворіє невелика кількість людей, які отримали повний комплекс щеплень проти COVID-19. Але ще більш оптимістичним є те, що досить мала кількість із тих, хто був вакцинований і захворів, потрапляє до лікарні", - наголосив Ляшко.

Він зазначив, що вакцина, яка сьогодні використовується і визнана Всесвітньою організацією охорони здоров'я, запобігає середньому і тяжкому перебігу хвороби.

"Це плюс і для людей, і для системи охорони здоров'я, оскільки не заповнюються реанімації, не завантажуються ліжка з киснем. І це дозволяє навіть за високих цифр реєстрації випадків COVID-19 спокійно функціонувати системам охорони здоров'я і надавати медичну допомогу тим, хто її потребує, незалежно від того, чи це інфекційна хвороба, чи не інфекційна", - додав Ляшко.

Нагадаємо, МОЗ готується до поширення в Україні штаму коронавірусу "Дельта".

Додамо, що захворювання на новий штам коронавірусу "Дельта" підтвердили у двох мешканців Закарпаття, які нещодавно повернулися з Росії.

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