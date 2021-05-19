В МОК обещают, что 80% жителей Олимпийского городка будут вакцинированы до старта Олимпиады

До начала Олимпиады в Токио будут вакцинированы от коронавируса 80% жителей Олимпийского городка. Соревнования стартуют уже в июле.
Об этом сообщил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, пишет "Радио Свобода".
По его словам, Олимпиада в Токио будет безопасной как для спортсменов, так и для общественности.
"Вместе с нашими японскими партнерами и друзьями я могу только еще раз подчеркнуть полную преданность МОК по совместной организации безопасных для всех Олимпийских и Паралимпийских игр", - сказал Бах.
Ранее сообщалось, что в ведущая медицинская организация Японии призвала власти страны и Международный олимпийский комитет отменить Олимпийские игры из-за резкого всплеска больных коронавирусом.
Отметим, местное население против проведения Олимпийских игр в стране. Так, была зарегистрирована онлайн-петиция с призывом к отмене Олимпиады. За несколько дней она набрала необходимые 200 тысяч подписей.