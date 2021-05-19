В МОК обіцяють, що 80% жителів Олімпійського містечка будуть вакциновані до старту Олімпіади

До початку Олімпіади у Токіо будуть провакциновані від коронавіруса 80% жителів Олімпійського містечка. Змагання стартують вже в липні.

За його словами, Олімпіада в Токіо буде безпечною як для спортсменів, так і для громадськості.

"Разом з нашими японськими партнерами і друзями я можу тільки ще раз підкреслити повну відданість МОК щодо спільної організації безпечних для усіх Олімпійських і Паралімпійських ігор", - сказав Бах.