В МОК обіцяють, що 80% жителів Олімпійського містечка будуть вакциновані до старту Олімпіади

До початку Олімпіади у Токіо будуть провакциновані від коронавіруса 80% жителів Олімпійського містечка. Змагання стартують вже в липні.
Про це повідомив голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, пише "Радіо Свобода".
За його словами, Олімпіада в Токіо буде безпечною як для спортсменів, так і для громадськості.
"Разом з нашими японськими партнерами і друзями я можу тільки ще раз підкреслити повну відданість МОК щодо спільної організації безпечних для усіх Олімпійських і Паралімпійських ігор", - сказав Бах.
Раніше повідомлялося, що в провідна медична організація Японії закликала владу країни і Міжнародний олімпійський комітет скасувати Олімпійські ігри через різкого сплеску хворих коронавірусом.
Зазначимо, місцеве населення проти проведення Олімпійських ігор в країні. Так, була зареєстрована онлайн-петиція із закликом до скасування Олімпіади. За кілька днів вона набрала необхідні 200 тисяч підписів.