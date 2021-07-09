ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Молдова в понедельник получит полмиллиона доз вакцины J&J от США. Украина еще ждет

Новина українською →
Пятница 09 июля 2021 21:33
Молдова в понедельник получит полмиллиона доз вакцины J&J от США. Украина еще ждет Фото: Молдова в понедельник получит полмиллиона доз вакцины J&J от США (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты передали Молдове 500 тысяч доз вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson. Первые 150 тысяч вакцин будут доставлены в понедельник, 12 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства США в Молдове.

Вакцина будет передана в рамках программы COVAX.

Ранее сообщалось, что Белый дом закупит 80 млн доз вакцины от коронавируса. Среди получателей также будет и Украина. Однако на сегодняшний день неизвестно, какую именно вакцину получит Украина.

При этом в начале июля Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину Johnson & Johnson для экстренного медицинского применения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова Соединенные Штаты Америки Вакцина от коронавируса
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе