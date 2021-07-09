Молдова в понеділок отримає півмільйона доз вакцини J&J від США. Україна ще чекає

Сполучені Штати передали Молдові 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson. Перші 150 тисяч вакцин будуть доставлені в понеділок, 12 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства США в Молдові .

Раніше повідомлялося, що Білий дім закупить 80 млн доз вакцини від коронавірусу. Серед одержувачів також буде і Україна. Однак на сьогоднішній день невідомо, яку саме вакцину отримає Україна.

При цьому на початку липня Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало вакцину Johnson & Johnson для екстреного медичного застосування.