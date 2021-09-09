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Молдова ужесточает карантинные ограничения для непривитых граждан

Автор: Сергей Пышкин

Национальная комиссия Молдовы приняла решение усилить карантинные ограничения для непривитых граждан. Это связано с повышением случаев заражения коронавирусом в стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Согласно новым ограничениям, которые вступают в силу с 10 сентября, всем невакцинированным гражданам запрещено посещать рестораны, бары и культурные мероприятия.

По состоянию на 9 сентября, в Молдове, с начала пандемии коронавируса, зарегистрировано 272 тысячи случаев заражения и 6,4 тысячи летальных случаев.

Отмечается, что ограничение будет действовать до 31 октября.

Согласно официальным данным, в стране вакцинировано лишь 25% населения.

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