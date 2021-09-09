Молдова посилює карантинні обмеження для невакцинованих громадян

Національна комісія Молдови прийняла рішення посилити карантинні обмеження для невакцинованих громадян. Це пов’язано з підвищенням випадків зараження на коронавірус в країні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Відповідно до нових обмежень, що набирають чинності з 10 вересня, усім невакцинованим громадянам заборонено відвідувати ресторани, бари й культурні заходи.
Станом на 9 вересня, в Молдові, з початку пандемії коронавірусу, зареєстровано 272 тисячі випадків зараження й 6,4 тисячі летальних випадків.
Зазначається, що обмеження діятиме до 31 жовтня.
Згідно з офіційними даними, в країні вакциновано лише 25% населення.