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Молдова посилює карантинні обмеження для невакцинованих громадян

Автор: Сергій Пишкін

Національна комісія Молдови прийняла рішення посилити карантинні обмеження для невакцинованих громадян. Це пов’язано з підвищенням випадків зараження на коронавірус в країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Відповідно до нових обмежень, що набирають чинності з 10 вересня, усім невакцинованим громадянам заборонено відвідувати ресторани, бари й культурні заходи.

Станом на 9 вересня, в Молдові, з початку пандемії коронавірусу, зареєстровано 272 тисячі випадків зараження й 6,4 тисячі летальних випадків.

Зазначається, що обмеження діятиме до 31 жовтня.

Згідно з офіційними даними, в країні вакциновано лише 25% населення.

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КоронавірусМолдоваПандемія коронавірусу