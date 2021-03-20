Монахов на Афоне начали вакцинировать от коронавируса

На Святой горе Афон начали вакцинировать от коронавируса монахов и сотрудников монастырей. За первый день кампании получили прививки 36 человек.

Об этом сообщает греческое агентство церковных новостей Romfea .

Издание отмечает, что прививку захотели сделать даже монахи, которые уже переболели коронавирусом.

Первым вакцинировали игумена монастыря Эсфигмена архимандрита Варфоломея, за ним последовали монахи из Иверского монастыря и монастырей Кутлумуш, Симонопетра, специально прибывшие в Кариес.

Пункт вакцинации был открыт в медицинском центре в Кариесе - административном центре монашеской республики.

Катер Береговой охраны Греции доставил в пятницу, 19 марта, на Афон первые 400 доз вакцины американской компании Pfizer.

Напомним, в конце марта прошлого года на Афоне подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Тогда COVID-19 подтвердили у монаха монастыря Ксенофонт.

Ранее сообщалось, что в начале марта правительство Греции продлило действующий в стране локдаун, а также ужесточило ограничения, введенные из-за COVID-19.