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Монахов на Афоне начали вакцинировать от коронавируса

Автор: РБК-Украина

На Святой горе Афон начали вакцинировать от коронавируса монахов и сотрудников монастырей. За первый день кампании получили прививки 36 человек.

Об этом сообщает греческое агентство церковных новостей Romfea.

Катер Береговой охраны Греции доставил в пятницу, 19 марта, на Афон первые 400 доз вакцины американской компании Pfizer.

Пункт вакцинации был открыт в медицинском центре в Кариесе - административном центре монашеской республики.

Первым вакцинировали игумена монастыря Эсфигмена архимандрита Варфоломея, за ним последовали монахи из Иверского монастыря и монастырей Кутлумуш, Симонопетра, специально прибывшие в Кариес.

Издание отмечает, что прививку захотели сделать даже монахи, которые уже переболели коронавирусом.

Напомним, в конце марта прошлого года на Афоне подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Тогда COVID-19 подтвердили у монаха монастыря Ксенофонт.

Ранее сообщалось, что в начале марта правительство Греции продлило действующий в стране локдаун, а также ужесточило ограничения, введенные из-за COVID-19.

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Новости Украины ГрециявакцинацияКоронавирус
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