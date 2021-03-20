Монахів на Афоні почали вакцинувати від коронавірусу

На Святій горі Афон почали вакцинувати від коронавірусу ченців і співробітників монастирів. За перший день кампанії отримали щеплення 36 осіб.
Катер Берегової охорони Греції доставив у п'ятницю, 19 березня, на Афон перші 400 доз вакцини американської компанії Pfizer.
Пункт вакцинації був відкритий в медичному центрі в Карієсі - адміністративному центрі чернечої республіки.
Першим вакцинували ігумена монастиря Есфігмена архімандрита Варфоломія, за ним пішли ченці з Іверського монастиря і монастирів Кутлумуш, Сімонопетра, які спеціально прибули в Карієс.
Видання зазначає, що щеплення захотіли зробити навіть ченці, які вже перехворіли на коронавірус.
Нагадаємо, наприкінці березня минулого року на Афоні підтвердили перший випадок зараження на коронавірус. Тоді COVID-19 підтвердили у ченця монастиря Ксенофонт.
Раніше повідомлялося, що на початку березня уряд Греції продовжив діє в країні локдаун, а також посилив обмеження, введені через COVID-19.