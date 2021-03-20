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Монахів на Афоні почали вакцинувати від коронавірусу

Автор: РБК-Україна

На Святій горі Афон почали вакцинувати від коронавірусу ченців і співробітників монастирів. За перший день кампанії отримали щеплення 36 осіб.

Про це повідомляє грецьке агентство церковних новин Romfea.

Катер Берегової охорони Греції доставив у п'ятницю, 19 березня, на Афон перші 400 доз вакцини американської компанії Pfizer.

Пункт вакцинації був відкритий в медичному центрі в Карієсі - адміністративному центрі чернечої республіки.

Першим вакцинували ігумена монастиря Есфігмена архімандрита Варфоломія, за ним пішли ченці з Іверського монастиря і монастирів Кутлумуш, Сімонопетра, які спеціально прибули в Карієс.

Видання зазначає, що щеплення захотіли зробити навіть ченці, які вже перехворіли на коронавірус.

Нагадаємо, наприкінці березня минулого року на Афоні підтвердили перший випадок зараження на коронавірус. Тоді COVID-19 підтвердили у ченця монастиря Ксенофонт.

Раніше повідомлялося, що на початку березня уряд Греції продовжив діє в країні локдаун, а також посилив обмеження, введені через COVID-19.

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Новини України ГреціявакцинаціяКоронавірус
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