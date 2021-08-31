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Мониторинговый список ВОЗ пополнился новым штаммом коронавируса

Автор: Дмитрий Левицкий

Мониторинговый список Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пополнился штаммом коронавируса под именем "Мю". Этот вариант впервые обнаружили на территории Колумбии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ВОЗ.

Колумбийский вариант "Мю" попал в категорию штаммов коронавируса, которые вызывают интерес в ВОЗ.

В эту категории попадают штаммы коронавируса, имеющие генетические изменения, которые могут влиять на характеристики вируса: заразность, устойчивость к иммунитету, сложность протекания заболевания.

Также в категорию интересующих относят варианты, указывающие на возникновение риска для глобальной системы охраны здравоохранения.

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ВОЗКолумбияКоронавирус