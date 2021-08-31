RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Моніторинговий список ВООЗ поповнився новим штамом коронавірусу

Автор: Дмитро Левицький

Моніторинговий список Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) поповнився штамом коронавірусу під іменем "Мю". Цей варіант вперше виявили на території Колумбії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ВООЗ.

Колумбійський варіант "Мю" потрапив до категорії штамів коронавірусу, які викликають інтерес в ВООЗ.

До цієї категорії потрапляють штами коронавірусу, які мають генетичні зміни, що можуть впливати на характеристики вірусу: заразність, стійкість до імунітету, складність протікання захворювання.

Також в категорію тих, що цікавлять, відносять варіанти, які вказують на виникнення ризику для глобальної системи охорони здоров'я.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВООЗКолумбияКоронавірус