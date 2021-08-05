В Моршине полностью вакцинировали 66% населения. Почти два месяца там не фиксируют COVID-19
В Моршине (Львовская область) полностью вакцинировано 66% взрослого населения. Последний случай заболевания в городе был зафиксирован 20 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Как известно, в городе Моршине продолжается пилотный проект по вакцинации против COVID-19 большинства взрослого населения.
По крайней мере одной дозой было привито 72,4% жителей, полностью завершили вакцинацию двумя дозами - 66%.
"Сейчас в Моршине нет зарегистрированных новых больных COVID-19. Последний случай заболевания был зафиксирован 20 июня", - говорится в сообщении.
90% от всех вакцинированных прививали вакциной Sinovac (CoronaVac). Также Прививки осуществляли вакцинами AstraZeneca и Pfizer-BioNTech (Comirnaty).
Напомним, по состоянию на 5 августа, в Украине сделали более 6 млн прививок против коронавируса.