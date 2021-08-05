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В Моршині повністю вакцинували 66% населення. Майже два місяці там не виявляють COVID-19

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Четвер 05 серпня 2021 10:58
В Моршині повністю вакцинували 66% населення. Майже два місяці там не виявляють COVID-19 Фото: в Моршині вакцинували від коронавірусу 66% дорослого населення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Моршині (Львівська область) повністю вакциновано 66% дорослого населення. Останній випадок захворювання у місті був зафіксований 20 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Як відомо, у місті Моршині триває пілотний проєкт з вакцинації проти COVID-19 більшості дорослого населення.

Принаймні однією дозою було щеплено 72,4% мешканців, повністю завершили вакцинацію двома дозами - 66%.

"Зараз в Моршині немає зареєстрованих нових хворих на COVID-19. Останній випадок захворювання був зафіксований 20 червня", - йдеться в повідомленні.

90% від усіх вакцинованих щепили вакциною Sinovac (CoronaVac). Також щеплення здійснювали вакцинами AstraZeneca та Pfizer-BioNTech (Comirnaty).

Нагадаємо, станом на 5 серпня, в Україні зробили більше 6 млн щеплень проти коронавірусу.

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