В Москве вводят обязательную вакцинацию для сферы услуг

"Ситуация по новой коронавирусной инфекции в Москве ухудшается, при анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, удельный вес которых составляет 60%",- говорится в документе.

Согласно постановлению, обязательная вакцинация коснется работников следующих сфер:

торговля;

салоны красоты, фитнес-клубы, СПА и массажные салоны;

общественное питание;

банки;

транспорт;

ЖКХ и энергетика;

театры, музеи, библиотеки;

МФЦ.

В документе указано, что руководители соответствующих организаций должны до 15 июня организовать проведение вакцинации среди сотрудников первой дозой вакцины, а через месяц - второй

Уточняется, что речь идет о вакцинации людей, которые не имеют противопоказаний.