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У Москві вводять обов'язкову вакцинацію для сфери послуг

Автор: Марія Кучерявець

У столиці Російської Федерації проведуть обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу 60% всіх працівників сфери послуг. Рішення було прийняте у зв’язку з неблагополучною епідеміологічною ситуацією у місті.

Про це повідомляється в постанові, яку підписала головний санітарний лікар Москви Олена Андрєєва.

"Ситуація по новій коронавірусній інфекції в Москві погіршується, при аналізі захворюваності встановлено, що частіше хворіють люди працездатного віку від 18 до 60 років, питома вага яких становить 60%", - йдеться в документі.

Згідно з постановою, обов'язкова вакцинація торкнеться працівників таких сфер:

  • торгівля;
  • салони краси, фітнес-клуби, СПА і масажні салони;
  • громадське харчування;
  • банки;
  • транспорт;
  • ЖКГ та енергетика;
  • театри, музеї, бібліотеки;
  • МФЦ.

В документі зазначено, що керівники відповідних організацій повинні до 15 червня організувати проведення вакцинації серед співробітників першою дозою вакцини, а через місяць - другою

Уточнюється, що мова йде про вакцинацію людей, які не мають протипоказань.

Нагадаємо, що у Москві виявили змінений індійський штам коронавірусу. Наразі ведуться дослідження ефективності щодо нього російської вакцини "Супутник V".

Крім того, у Росії посилюють карантинні обмеження через спалах коронавірусу.

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