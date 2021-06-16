У Москві вводять обов'язкову вакцинацію для сфери послуг

"Ситуація по новій коронавірусній інфекції в Москві погіршується, при аналізі захворюваності встановлено, що частіше хворіють люди працездатного віку від 18 до 60 років, питома вага яких становить 60%", - йдеться в документі.

Згідно з постановою, обов'язкова вакцинація торкнеться працівників таких сфер:

торгівля;

салони краси, фітнес-клуби, СПА і масажні салони;

громадське харчування;

банки;

транспорт;

ЖКГ та енергетика;

театри, музеї, бібліотеки;

МФЦ.

В документі зазначено, що керівники відповідних організацій повинні до 15 червня організувати проведення вакцинації серед співробітників першою дозою вакцини, а через місяць - другою

Уточнюється, що мова йде про вакцинацію людей, які не мають протипоказань.