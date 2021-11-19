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Минздрав назвал область, которая может первой выйти из "красной" зоны

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Луганская область, Пятница 19 ноября 2021 13:52
Минздрав назвал область, которая может первой выйти из "красной" зоны Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве здравоохранения предполагают, что первой выйти из "красной" зоны карантина сможет Луганская область. В целом в список самых жестких карантинных ограничений добавлять новые регионы не собираются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минздрава Виктора Ляшко во время брифинга в Верховной раде.

"В ближайшее время в "красных" зонах пока стабильно, у нас пошла тенденция на снижения заболеваемости (коронавирусом - ред.), не думаю, что уже будут добавляться "красные" зоны. Но первым может выйти (с красного уровня эпидопасности - ред.) Луганская область, она достигла индикаторов, которые предусматривают вывод из красного уровня”, - рассказал Ляшко.

Напомним, по состоянию на сегодня, в "красной" зоне адаптивного карантина находится 19 регионов Украины.

Отметим, что вчера этот список пополнила Винницкая область.

Добавим, ранее в правительстве называли две области, которые могут первыми выйти из "красной" зоны карантина.

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