МОЗ назвало область, яка може першою вийти з "червоної" зони

У Міністерстві охорони здоров'я припускають, що першою вийти із "червоної" зони карантину зможе Луганська область. Загалом до списку найжорсткіших карантинних обмежень додавати нові регіони не збираються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МОЗ Віктора Ляшка під час брифінгу у Верховній раді.