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МОЗ назвало область, яка може першою вийти з "червоної" зони

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Луганська область, П'ятниця 19 листопада 2021 13:52
МОЗ назвало область, яка може першою вийти з "червоної" зони Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві охорони здоров'я припускають, що першою вийти із "червоної" зони карантину зможе Луганська область. Загалом до списку найжорсткіших карантинних обмежень додавати нові регіони не збираються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МОЗ Віктора Ляшка під час брифінгу у Верховній раді.

"Найближчим часом у "червоних" зонах поки стабільно, у нас пішла тенденція на зниження (захворюваності на коронавірус - ред.), не думаю, що вже будуть додаватися "червоні" зони. Але найпершою може вийти (з червоного рівня епіднебезпеки - ред.) Луганська область, вона досягла індикаторів, які передбачають виведення з червоного рівня”, - розповів Ляшко.

Нагадаємо, станом на сьогодні, в "червоній" зоні адаптивного карантину перебуває 19 регіонів України.

Зазначимо, що вчора цей список поповнила Вінницька область.

Додамо, раніше в уряді називали дві області, які можуть першими вийти з "червоної" зони карантину.

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