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МОЗ назвало вакцину, которая на 96% предотвращает госпитализации при COVID

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Украина, Вторник 10 августа 2021 16:41
МОЗ назвало вакцину, которая на 96% предотвращает госпитализации при COVID Фото: МОЗ назвало вакцину, которая на 96% предотвращает госпитализации при COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве здравоохранения опубликовали результаты исследований индонезийских медиков. Согласно которому, вакцина CoronaVac на 96% предотвращает госпитализации при заражении коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Указано, что исследование проводилось на 128 тысячах медицинских работников в Индонезии, которых прививали от COVID-19 вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech с января по март 2021 года.

Выяснилось, что эта вакцина имеет эффективность 98% в предотвращении смерти, 96% в госпитализации и 94% в симптоматической болезни.

В МИНЗДРАВЕ напоминают, что CoronaVac - это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, "обезвреженый" вирус, организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

Известно, что 1 июня 2021 года Всемирная организация здравоохранения одобрила ее для экстренного применения.

По последним данным, Украина получила 5 677 756 доз вакцины CoronaVac/Sinovac Biotech.

Так, почти 1,18 млн украинцев уже прививались этой вакциной.

Стоит отметить, недавно в Индонезии выступили с заявлением о вакцинации медиков препаратом Moderna после полного курса прививок вакциной CoronaVac

Там из почти 1000 погибших медицинских работников, более десяти человек были полностью вакцинированы препаратом CoronaVac.

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