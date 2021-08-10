МОЗ назвало вакцину, которая на 96% предотвращает госпитализации при COVID

В Министерстве здравоохранения опубликовали результаты исследований индонезийских медиков. Согласно которому, вакцина CoronaVac на 96% предотвращает госпитализации при заражении коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Указано, что исследование проводилось на 128 тысячах медицинских работников в Индонезии, которых прививали от COVID-19 вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech с января по март 2021 года.

Выяснилось, что эта вакцина имеет эффективность 98% в предотвращении смерти, 96% в госпитализации и 94% в симптоматической болезни.

В МИНЗДРАВЕ напоминают, что CoronaVac - это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, "обезвреженый" вирус, организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

Известно, что 1 июня 2021 года Всемирная организация здравоохранения одобрила ее для экстренного применения.

По последним данным, Украина получила 5 677 756 доз вакцины CoronaVac/Sinovac Biotech.

Так, почти 1,18 млн украинцев уже прививались этой вакциной.