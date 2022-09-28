МОЗ прогнозує зростання захворюваності на COVID і закликає вакцинуватися

"Насправді за тими прогнозами, які ми робили разом зі сусідньою організацією охорони здоров'я, до кінця вересня й по суті перший тиждень жовтня очікується ще зростання захворюваності", - заявив Кузін.

За словами головного санітарного лікаря, наразі МОЗ зафіксував плюс 20% до зростання захворюваності в Україні. В середньому за тиждень фіксується близько 40-45 тисяч випадків. Лише за минулий тиждень захворіли близько 6 тисяч дітей.

"Ситуація є прогнозовано, вже два роки пандемії, ми маємо приблизно однакову ту саму періодичній й календарний початок. Поступово зростає кількість госпіталізацій й зараз з 42 тисяч ліжок зайнято близько 7 тисяч. Зростає також й тестування", - зауважив Кузін.

Летальні випадки, як пояснює Кузін, не є частими, однак все одно фіксуються.

Тим часом Європа почала спрощувати карантинні обмеження й підхід до захворювання. В першу чергу це пов'язано з тим, що країни досягли майже 90% рівня вакцинації серед груп ризику.

З початку пандемії в Україні вакцинувалися 16 млн людей, що складає близько 55%. від тієї когорти, яка необхідна.

"Другу бустерну дозу станом на зараз зробили майже 31 тисяча українців й насправді це дуже вірне рішення, оскільки друга бустерна доза захищає від важкого перебігу та ризику померти, тому зараз є вакцини в наявності, тому я б закликав українців зробити щеплення максимально швидко", - зауважив Кузін.