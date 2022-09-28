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Минздрав прогнозирует рост заболеваемости COVID и призывает вакцинироваться

Фото: Игорь Кузин, главный санитарный врач Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине ожидается дополнительный рост заболеваемости к концу сентября и начале октября. Все вакцины доступны, в связи с чем украинцам необходимо максимально быстро вакцинироваться, чтобы обезопасить себя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главного санитарного врача Игоря Кузина в эфире телемарафона.

"На самом деле по тем прогнозам, которые мы делали вместе с соседней организацией здравоохранения, до конца сентября и по сути первую неделю октября ожидается еще рост заболеваемости", - заявил Кузин.

По словам главного санитарного врача, в настоящее время Минздрав зафиксировал плюс 20% к росту заболеваемости в Украине. В среднем за неделю фиксируется около 40-45 тысяч случаев. Только за прошедшую неделю заболели около 6 тысяч детей.

"Ситуация прогнозируема, уже два года пандемии, мы имеем примерно одинаковое то же периодическое и календарное начало. Постепенно растет количество госпитализаций и сейчас с 42 тысяч коек занято около 7 тысяч. Растет также и тестирование", - отметил Кузин.

Летальные случаи, как объясняет Кузин, не часты, однако все равно фиксируются.

Тем временем Европа начала упрощать карантинные ограничения и подход к заболеванию. В первую очередь, это связано с тем, что страны достигли почти 90% уровня вакцинации среди групп риска.

С начала пандемии в Украине вакцинировались 16 млн человек, что составляет около 55% от той когорты, которая необходима.

"Вторую бустерную дозу по состоянию на сегодняшний день сделали почти 31 тысяча украинцев и на самом деле это очень верное решение, поскольку вторая бустерная доза защищает от тяжелого течения и риска умереть, поэтому сейчас есть вакцины в наличии, поэтому я бы призвал украинцев сделать прививку максимально быстро", - заметил Кузин.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на фоне роста уровня заболеваемости коронавирусом в Украине только за прошедшую неделю было зафиксировано более 44 тысяч случаев.

По словам главы Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федора Лапия, в этом эпидсезоне Украина может столкнуться с твиндемией (одновременными эпидемиями) COVID-19 и гриппа.

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