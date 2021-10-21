Можно ли аллергикам вакцинироваться от COVID: ответ Службы здоровья

В Национальной службе отмечают, что науке известно более 20 000 аллергенов, но не каждый из них вызывает реакцию у каждого человека с аллергией.

"Поэтому если ваша аллергия не связана с реакцией на прививку, то вакцинироваться обязательно надо", - говорится в сообщении.

Если у вас аллергия на еду, домашних животных, факторы окружающей среды, латекс, пероральные лекарства и так далее, то такая аллергия не является противопоказанием к вакцинации. Аллергический ринит также не влияет на прививки, и с ним можно спокойно вакцинироваться.

Если вы знаете, какие именно аллергены вызывают у вас реакцию, ознакомьтесь с составом вакцины. Состав опубликован в инструкции на сайте Государственного экспертного центра Минздрава (www.dec.gov.ua) и на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

"Или спросите у медицинских работников в месте вакцинации. Если у вас аллергия на один из компонентов, то вам не стоит прививаться этой вакциной", - говорится в сообщении.