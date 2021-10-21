Чи можна алергікам вакцинуватися від COVID: відповідь Служби здоров'я

У Національній службі відзначають, що науці відомо понад 20 000 алергенів, але не кожен з них викликає реакцію у кожної людини з алергією.

"Тому якщо ваша алергія не пов'язана з реакцією на щеплення, то вакцинуватися обов'язково треба", - йдеться в повідомленні.

Якщо у вас алергія на їжу, домашніх тварин, фактори навколишнього середовища, латекс, пероральні ліки і так далі, то така алергія не є протипоказанням до вакцинації. Алергічний риніт також не впливає на щеплення, і з ним можна спокійно вакцинуватися.

Якщо ви знаєте, які саме алергени викликають у вас реакцію, ознайомтеся зі складом вакцини. Склад опубліковано в інструкції на сайті Державного експертного центру МОЗ (www.dec.gov.ua) і на сайті www.vaccination.covid19.gov.ua.

"Або запитайте у медичних працівників у місці вакцинації. Якщо у вас алергія на один з компонентів, то вам не варто робити щеплення цією вакциною", - йдеться в повідомленні.