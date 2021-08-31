Можно ли подделать бумажный COVID-сертификат: объяснение Минздрава

Например, для бумажного COVID-сертификата не нужен действительный номер партии вакцины, но это свидетельство заверяется подписью врача и печатью медицинского учреждения.

Таким образом, если мошенникам удается их подделать, то проверить действительность свидетельства не возможно, поскольку QR-код на документе не предусмотрен.

Однако информацию о вакцинации в электронную систему заносят медицинские работники, которые делают прививки от COVID-19. Поэтому внести ложные данные в систему крайне сложно, поскольку обязательно нужно указать номер партии вакцины, который сверяется с номерами в специальной базе данных.

Впрочем, теоретически, за "вознаграждение" медики, которые делают прививки, могут "помочь" с получением сертификата без самого процесса вакцинации, указав номер партии, все нужные данные и списав "использованную" дозу препарата.