Чи можна підробити паперовий COVID-сертифікат: пояснення МОЗ

Наприклад, для паперового COVID-сертифіката не потрібен дійсний номер партії вакцини, але це свідоцтво завіряється підписами лікаря та печаткою медичного закладу.

Таким чином, якщо шахраям вдається їх підробити, то перевірити дійсність свідоцтва не вдасться, оскільки QR-код на документі не передбачений.

Однак інформацію про вакцинацію в електронну систему заносять медичні працівники, які роблять щеплення від COVID-19. Тож внести неправдиві дані в систему вкрай складно, оскільки обов’язково потрібно вказати номер партії вакцини, який звіряється з номерами в спеціальній базі даних.

Втім, теоретично, за "винагороду" медики, які роблять щеплення, можуть "допомогти" з отриманням сертифікату без самого процесу вакцинації, вказавши номер партії, всі потрібні дані та списавши "використану" дозу препарату.