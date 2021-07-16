Можно ли употреблять алкоголь после COVID-прививки и мочить место укола: ответ Минздрава

Министерство здравоохранения ответило на популярные вопросы украинцев о вакцинации от коронавируса. В частности, в министерстве рассказали, можно ли употреблять алкоголь после прививки и мочить место укола.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Минздрава.
Как говорят в Минздраве, пока нет оснований считать, что употребление алкоголя влияет на эффективность COVID-прививки. Однако употреблять алкоголь нужно умеренными дозами, чтобы не подавлять работу иммунной систему, поскольку это может ослабить иммунный ответ на вакцину.
Министерство отмечает, что принимать душ или ванну после вакцинации и мочить место прививки не запрещено. Однако место прививки нельзя тереть, чтобы избежать излишнего раздражения.
Перед прививкой не нужно сдавать никаких анализов, говорят в Минздраве, если нет других оснований для этого. Также не нужно делать ПЦР-тест или анализ на антитела к коронавирусу перед или после прививки.
Путешествовать самолетом после вакцинации можно. Медицинские эксперты, как отмечают в министерстве, не видят оснований для беспокойства, что прививка может как-то вызвать тромбозы во время авиаперелетов.
В Минздраве говорят, что заниматься спортом после вакцинации можно, если нет сильной реакции организма на прививку. Однако нужно помнить, что чрезмерные нагрузки вредят организму.