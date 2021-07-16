Чи можна вживати алкоголь після COVID-щеплення та мочити місце уколу: відповідь МОЗ

Чи можна вживати алкоголь після вакцинації

Як говорять у МОЗ, наразі немає підстав вважати, що вживання алкоголю впливає на ефективність COVID-щеплення. Однак вживати алкоголь потрібно помірними дозами, щоб не пригнічувати роботу імунної систему, оскільки це може послабити імунну відповідь на вакцину.

Чи можна мочити місце щеплення

Міністерство наголошує, що приймати душ чи ванну після вакцинації та мочити місце щеплення не заборонено. Однак місце щеплення не можна терти, щоб уникнути зайвого подразнення.

Чи потрібно здавати аналізи перед вакцинацією

Перед щепленням не потрібно здавати жодних аналізів, кажуть в МОЗ, якщо немає інших підстав для цього. Також не потрібно робити ПЛР-тест чи аналіз на антитіла до коронавірусу перед чи після щеплення.

Чи можна літати після щеплення

Подорожувати літаком після вакцинації можна. Медичні експерти, як зазначають в міністерстві, не бачать підстав для занепокоєння, що щеплення може якось викликати тромбози під час авіаперельотів.

Чи є обмеження щодо фізнавантажень після вакцинації

У МОЗ кажуть, що займатися спортом після вакцинації можна, якщо немає сильної реакції організму на щеплення. Однак потрібно пам'ятати, що надмірні навантаження шкодять організму.