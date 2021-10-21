Мутация "Дельты" в Израиле: данные о новом вирусе передадут в Европу

Данные о мутировавшем коронавирусе "Дельта" AY4.2, который обнаружили в Израиле, передадут в Европу. Об этом рассказал премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
Во время экстренной встречи с представителями здравоохранения Израиля в среду вечером, 20 октября, Баннетт приказал чиновникам внимательно следить за новым субвариантом коронавируса AY4.2.
Баннетт поручил чиновникам активизировать эпидемиологические расследования и генетическое тестирование тех, у кого был диагностирован штамм AY4.2. Также он призвал поддерживать тесное сотрудничество и обмен информацией со странами, в которых также был выявлен этот штамм, особенно с Европой.
Также отмечается, что в вопрос о введении обязательного карантина для всех, кто вступает в контакт с заболевшими AY4.2, даже если они полностью вакцинированы и освобождены от карантина.
Как сообщалось, мутировавший коронавирус "Дельта" в Израиле обнаружили у 11-летнего мальчика, который вернулся с Молдовы. Пока неизвестно, чем отличается новый штамм от обычной "Дельты".