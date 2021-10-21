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Мутація "Дельти" в Ізраїлі: дані про новий вірус передадуть в Європу

Автор: Наталья Скороход

Дані про мутований коронавірус "Дельта" AY4.2, який виявили в Ізраїлі, передадуть до Європи. Про це розповів прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Під час екстреної зустрічі з представниками охорони здоров'я Ізраїлю в середу ввечері, 20 жовтня, Баннетт наказав чиновникам уважно стежити за новим субваріантом коронавірусу AY4.2.

Баннетт доручив чиновникам активізувати епідеміологічні розслідування та генетичне тестування тих, у кого був діагностований штам AY4.2. Також він закликав підтримувати тісну співпрацю та обмін інформацією з країнами, в яких також був виявлений цей штам, особливо з Європою.

Також зазначається, що в питання про введення обов'язкового карантину для всіх, хто вступає в контакт з хворими на AY4.2, навіть якщо вони повністю вакциновані й звільнені від карантину.

Як повідомлялося, мутований коронавірус "Дельта" в Ізраїлі виявили у 11-річного хлопчика, який повернувся з Молдови. Поки невідомо, чим відрізняється новий штам від звичайної "Дельти".

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