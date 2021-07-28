Мьянма просит мир о помощи из-за ситуации с COVID-19. Число инфекций в стране резко возросло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что в больницах Мьянмы не хватает кислорода. По меньшей мере восемь человек умерли в больнице Янгона в минувшие выходные из-за отказа кислородной системы.
Напомним, что Мьянма может стать основным распространителем коронавируса в Юго-Восточной Азии. Об этом предупредили в ООН.
Ранее сообщалось, что в Мьянме произошел военный переворот. Евросоюз ввел санкции.