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Мьянма просит мир о помощи из-за ситуации с COVID-19

Автор: Наталья Скороход

Мьянма просит мир о помощи из-за ситуации с COVID-19. Число инфекций в стране резко возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что в больницах Мьянмы не хватает кислорода. По меньшей мере восемь человек умерли в больнице Янгона в минувшие выходные из-за отказа кислородной системы.

Напомним, что Мьянма может стать основным распространителем коронавируса в Юго-Восточной Азии. Об этом предупредили в ООН.

Ранее сообщалось, что в Мьянме произошел военный переворот. Евросоюз ввел санкции.

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