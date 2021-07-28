М'янма просить світ про допомогу через ситуацію з COVID-19. Кількість інфекцій в країні різко зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що в лікарнях М'янми не вистачає кисню. Щонайменше вісім людей померли в лікарні Янгона в минулі вихідні через відмову кисневої системи.

Нагадаємо, що М'янма може стати основним розповсюджувачем коронавірусу в Південно-Східній Азії. Про це попередили в ООН.

Раніше повідомлялося, що у М'янмі стався військовий переворот. Євросоюз ввів санкції.