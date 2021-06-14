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Не на вихідних. Як працюватиме центр вакцинації в Києві цього тижня

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Київ, Понеділок 14 червня 2021 18:50
Не на вихідних. Як працюватиме центр вакцинації в Києві цього тижня Фото: у КМДА розповіли, як працюватиме центр вакцинації цього тижня (kyivcity.gov.ua)
Автор: Уляна Безпалько

На вихідних 19-20 червня Центр вакцинації працювати не буде - замість цього люди зможуть отримати щеплення 17-18 червня. Причина змін у графіку роботи центру - свято.

Про це РБК-Україна повідомив регіональний координатор з вакцинації в Києві, начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги Департаменту охорони здоров'я КМДА Василь Животенюк.

"У неділю 20 червня День медичного працівника. Кожен з них має право хоча б в цей день відпочити. У четвер і п'ятницю 17-18 червня 15 бригад працюватимуть в МВЦ і 15 в районах міста, вони будуть приймати точно так само, як і у виставковому центрі", - сказав Животенюк.

Що стосується вихідних 26-27 червня напередодні Дня Конституції, то поки інформації про закриття центру в ці дні немає, зазначив координатор.

"Вперше про це чую. Думаю, це неправда", - розповів Животенюк.

Нагадаємо, за минулі вихідні в центрах масової вакцинації проти коронавірусу прищепили 31 305 громадян. Найбільшу кількість охочих зафіксували у Києві, Дніпрі та Львові.

Щеплення отримали громадяни, які записалися в список очікування в додатку або через сайт "Дія" або ж за допомогою контакт-центру МОЗ.

Як повідомили в МОЗ, минулими вихідними працювало 50 центрів вакцинації.

У столиці на минулих вихідних в центрі вакцинації на базі Міжнародного виставкового центру (МВЦ) зібралася черга в сотні людей.

Додамо, що змінився алгоритм роботи центру вакцинації від COVID в Києві, який знаходиться в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ). Тепер потрібно попередньо записуватися через сервіс helsi.me.

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