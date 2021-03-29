Как началась пандемия коронавируса: ВОЗ представила возможные сценарии передачи СOVID

Утечкой из лаборатории назвали "крайне маловероятной", говорится в проекте отчета.

В докладе представлено четыре возможных сценария передачи коронавируса человеку в порядке степени вероятности.

По оценкам специалистов, "вероятно" или "очень вероятно", что передача произошла от летучих мышей к людям через какое-то другое животное.

При этом заражение напрямую через летучих мышей оценивается как просто "вероятное".

Также возможен, но с низкой вероятностью, сценарий заражения через продукты питания.

Отмечается, что ближайший родственник вызвавшего пандемию коронавируса обнаружен у летучих мышей. В отчете указывается, что очень похожие вирусы были найдены у панголинов, однако этой инфекции также подвержены норки и кошки, так что переносчиками могли выступить и они.