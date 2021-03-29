Як почалася пандемія коронавірусу: ВООЗ представила можливі сценарії передачі СOVID

Витоком з лабораторії назвали "вкрай малоймовірною", йдеться в проекті звіту.

У доповіді представлено чотири можливих сценарії передачі коронавірусу людині в порядку ступеня ймовірності.

За оцінками фахівців, "ймовірно" або "дуже ймовірно", що передача відбулася від кажанів до людей через якусь іншу тварину.

При цьому зараження безпосередньо через кажанів оцінюється як просто "ймовірне".

Також можливий, але з низькою ймовірністю, сценарій зараження через продукти харчування.

Наголошується, що у летючих мишей виявили найближчого родича, який викликав пандемію коронавірусу. У звіті вказується, що дуже схожі віруси були знайдені у панголінів, однак до цієї інфекції також схильні норки і кішки, так що переносниками могли виступити і вони.