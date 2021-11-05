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Началась стабилизация. Ляшко заявил, что Украина вышла на пик волны СОVID-19

Автор: Ульяна Безпалько

В Украине наблюдается стабилизация пандемии COVID на высоких цифрах заболеваемости. По показателям страна уже достигла пика этой волны.

Об этом на встрече с журналистами сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Министр добавил, что ранее в Украине заболеваемость возрастала в 2-3 раза от недели к неделе.

"Сейчас мы уже на пике и мы ожидаем, что после этого понемногу заболеваемость пойдет на убыль. То, насколько быстро мы пройдем этот пик, будет зависеть от того, будут ли украинцы соблюдать карантинные ограничения и насколько быстро будут вакцинироваться", - сказал Ляшко.

Напомним, до этого главный санитарный врач Игорь Кузин прогнозировал, что Украина выйдет на пик коронавируса через несколько недель.

Как писало РБК-Украина, за минувшие сутки в Украине заболели COVID 26 488 человек.

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Виктор ЛяшкоКоронавирус