Почалася стабілізація. Ляшко заявив, що Україна вийшла на пік хвилі СОVID-19

В Україні спостерігається стабілізація пандемії COVID на високих цифрах захворюваності. За показниками країна вже досягла піку цієї хвилі.

Про це на зустрічі з журналістами повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна .

Міністр додав, що раніше в Україні захворюваність зростала у 2-3 рази від тижня до тижня.

"Зараз ми вже на піку і ми очікуємо, що після цього потроху захворюваність піде на спад. Те, наскільки швидко ми пройдемо цей пік, буде залежати від того, чи будуть українці дотримуватися карантинних обмежень і наскільки швидко будуть вакцинуватися", - сказав Ляшко.