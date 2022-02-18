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"Треба ще трішки почекати". Ляшко розповів, коли можуть скасувати карантин та маски в Україні

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Київ, П'ятниця 18 лютого 2022 12:45
"Треба ще трішки почекати". Ляшко розповів, коли можуть скасувати карантин та маски в Україні Фото: голова МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова МОЗ Віктор Ляшко розповів, коли можуть скасувати карантин та маски в Україні. За його словами, потрібно ще почекати.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву міністра в кулуарах Ради.

"Я з нетерпінням чекаю, коли можна вийти і сказати, що ми відміняємо карантинні обмеження. У тому числі і масковий режим. Але треба ще трішки почекати і вакцинуватися", - заявив він.

За його словами, мета МОЗ - 70% населення повністю вакциновано повним курсом і бустерна доза всіх, хто цього потребує.

"Це дозволить нам з оптимізмом дивитися вперед і не застосовувати карантинні обмеження при подальшій потенційній хвилі зростання. Як прогнозується, хвилі ще будуть зокрема на жовтень-листопад 2022 року", - повідомив Ляшко.

Нагадаємо, раніше МОЗ назвав умову для скасування карантину в Україні.

Зазначимо, в Україні скоротилась "жовта" зона карантину. Київ перейшов в "помаранчеву" зону.

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