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Отменит ли Украина карантин. Минздрав назвал условие

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Вторник 01 февраля 2022 00:52
Отменит ли Украина карантин. Минздрав назвал условие Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко уточнил, возможна ли отмена карантина в Украине. В частности, он назвал условие, при котором это возможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ляшко в ток-шоу "Свобода слова" в ответ на вопрос главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины.

"Относительно карантина, который снимают в разных странах. Надо смотреть, о каких ограничениях идет речь. К примеру, в некоторых странах были слишком жесткие ограничения, нельзя было ходить на улице без маски. Сейчас они снимают это ограничение, например, Ирландия", - заявил он.

Также министр сообщил об опыте Великобритании, "которая прошла волну "Омикрона", которая вакцинировала более 80% людей двумя дозами и более 50% бустерной дозой. Они экспериментируют о лишении каратинных ограничений, в частности, посещении общественных мест без масок".

"За ними нужно наблюдать, но достичь их уровня охвата прививками, поскольку у нас только 50% взрослого населения вакцинировано хотя бы одной дозой и 47% - двумя", - добавил Ляшко.

Ранее мы писали, что штамм "Омикрон" распространяется Украиной. Минздрав дал рекомендации украинцам.

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