В НАН объяснили, чем весенняя волна COVID-19 опаснее осенней

Как пояснил ученый, весенняя волна коронавируса характеризуется супервосприимчивостью и суперраспространением, а также значительным количеством тяжелых и летальных случаев COVID-19.

"Весенняя волна COVID-19 будет значительно выше и стремительней, чем осенняя, и может стать национальной катастрофой", - сказал он.

По словам Галицкого, распространения коронавируса уменьшают карантинные меры, но решающую роль играет вакцинация.

"Ясное дело, ограничительные противоэпидемические меры уменьшают распространение инфекции и способствуют более быстрому угасанию эпидемической волны. Кроме того, в Израиле в сдерживании нынешней волны решающую роль сыграла массовая и четко проведенная вакцинация", - заявил ученый.