У НАН пояснили, чим весняна хвиля COVID-19 небезпечніша за осінню

Як пояснив науковець, весняна хвиля коронавірусу характеризується суперсприйнятливістю та суперрозповсюдженням, а також значною кількістю важких та летальних випадків COVID-19.

"Весняна хвиля COVID-19 буде значно вища і стрімкіша, ніж осіння, та може стати національною катастрофою", - сказав він.

За словами Галицького, поширення коронавірусу зменшують карантинні заходи, але вирішальну роль відіграє вакцинація.

"Ясна річ, обмежувальні протиепідемічні заходи зменшують поширення інфекції та сприяють швидшому згасанню епідемічної хвилі. Окрім того, в Ізраїлі у стримуванні нинішньої хвилі вирішальну роль відіграла масова і чітко проведена вакцинація", - заявив науковець.