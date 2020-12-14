НАН прогнозирует падение заболеваемости COVID-19 до конца декабря

Национальная академия наук Украины прогнозирует падение заболеваемости коронавирусом в стране до конца декабря. По одному из прогнозов НАН, по состоянию на 28 декабря будет чуть более 2 тысяч новых случаев в день.

Прогноз был опубликован на сайте НАН Украины.

Статистическая модель Facebook Prophet показывает, что заболеваемость коронавирусом в Украине будет уменьшаться в течение двух недель. НАН прогнозирует, что 28 декабря количество новых случаев за сутки будет около 2356.

"Стремительное снижение прогнозируемых значений количества новых больных, к сожалению, не дает уверенности в том, что такая динамика сохранится еще несколько недель, поскольку ряд наблюдений слишком малым для таких прогнозов, поэтому рекомендуется использовать сделанный прогноз осторожно", - отметили в НАН.

Кроме того, компартментная модель SEIR-U также прогнозирует снижение заболеваемости, но не такое резкое. Так, по состоянию на 28 декабря в стране, согласно прогнозу, будут зафиксированы 7552 случая коронавируса.

"Следует отметить, что погрешность предсказаний значительно возрастает с увеличением интервала прогнозирования, поэтому к полученным результатам необходимо относиться осторожно", - отметили в НАН.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали около 6,5 тысяч новых случаев коронавируса. В то же время наблюдается уменьшение количества проведенных ПЦР-тестов.

Добавим, Киевская школа экономики прогнозировала до 33 тысяч умерших от коронавируса в Украине до конца 2020 года.