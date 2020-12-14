НАН прогнозує спадання захворюваності на COVID-19 до кінця грудня

Національна академія наук України прогнозує спадання захворюваності на коронавірус в країні до кінця грудня. За одним з прогнозом НАН, станом на 28 грудня буде трохи більше 2 тисяч нових випадків в день.

Прогноз був опублікований на сайті НАН України.

Статистична модель Facebook Prophet показує, що захворюваність на коронавірус в Україні буде зменшуватися впродовж двох тижнів. НАН прогнозує, що 28 грудня кількість нових випадків за добу буде близько 2356.

"Стрімке зниження прогнозованих значень кількості нових хворих, на жаль, не дає впевненості у тому, що така динаміка збережеться ще декілька тижнів, оскільки ряд спостережень є надто малим для таких прогнозів, тому рекомендується використовувати зроблений прогноз обережно", - наголосили в НАН.

Крім того, компартментна модель SEIR-U також прогнозує зниження захворюваності, але не таке різке. Так, станом на 28 грудня в країні, згідно з прогнозом, буде зафіксовано 7552 випадки коронавірусу.

"Слід зазначити, що похибка передбачень значно зростає зі збільшенням інтервалу прогнозування, тому до отриманих результатів необхідно ставитись обережно", - зазначили в НАН.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували близько 6,5 тисяч нових випадків коронавірусу. Водночас спостерігається зменшення кількості проведених ПЛР-тестів.

Додамо, Київська школа економіки прогнозувала до 33 тисяч померлих від коронавірусу в Україні до кінця 2020 року.