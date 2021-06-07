ВОЗ о новых штаммах COVID-19: могут быть катастрофические последствия
С учетом распространения новых штаммов COVID-19 быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия. Прежде всего для тех, кто не вакцинирован.
Об этом на брифинге заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус.
По его словам, в странах с наибольшим доступом к вакцинам от COVID-19 наблюдается снижение смертности среди старшей возрастной группы. На сегодня в этих странах ограничения ослабляют, но это нужно делать осторожно в соответствии с циркуляцией вирусов.
"С увеличением глобальной передачи вызывающих озабоченность штаммами, включая вариант "Дельта", слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто не вакцинирован", - добавил Гебрейсус.
Напомним, ранее ВОЗ начала присваивать разные буквы греческого алфавита каждой новой мутации коронавируса. В частности, "Дельтой" называют так называемый индийский штамм.
А преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА, инфекционист Владимир Курпита в комментарии РБК-Украина рассказал, что вероятность того, что может появиться свой штамм COVID-19 в Украине, нельзя исключать. Но это произойдет только при определенных условиях.