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ВОЗ дала имена новым штаммам коронавируса

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Женева, Вторник 01 июня 2021 20:48
ВОЗ дала имена новым штаммам коронавируса Фото: ВОЗ дала имена новым штаммам коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Всемирная организация здравоохранения надеется упростить для общественности растущее количество штаммов коронавируса. ВОЗ начнет присваивать разные буквы греческого алфавита каждой новой мутации вируса.

Об этом сообщает NPR.

Согласно новой системе, мутация B.1.1.7, которая была впервые выявлена в Великобритании, будет называться "Альфа".

Вариант B.1.351, впервые обнаруженный в Южной Африке, будет называться "Бета", а вариант, первоначально обнаруженный в Бразилии и известный как P.1, будет называться "Гамма".

Два подвида "индийского" штамма коронавируса - B.1.617.2 и B.1.617.1 - назовут "Дельтой" и "Каппой".

Новые названия не будут официально заменять научные названия, уже присвоенные новым вариантам, но ВОЗ заявила, что делает такое изменение в попытке избежать нагнетания стигмы в отношении стран, где появляются новые штаммы.

"Хотя у них есть свои преимущества, эти научные названия могут быть трудными для произнесения и запоминания, и они склонны к неправильному информированию. В результате люди часто называют варианты по местам их обнаружения, что является стигматизирующим и дискриминационным", - заявили в ВОЗ.

Напомним, в японском городе Кобе выявили первую подтвержденную мутацию "британского" штамма коронавируса.

Кроме того, в Польше появились первые случаи "бразильского" штамма коронавируса. Три случая бразильского варианта были обнаружены в южном регионе Силезия.

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